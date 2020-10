Una storia commovente è avvenuta negli ultimi mesi. Un pit bull chiamato Hero è riuscito a salvare la vita di una donna, che era stata aggredita in strada da uno sconosciuto. Non l’aveva mai vista prima, ma sapeva che doveva fare qualcosa per salvarla, altrimenti avrebbe perso la vita.

CREDIT: DAILYMAIL

Il dolce cane ha vissuto da randagio per molti anni. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, invece di occuparsi di lui, hanno deciso di abbandonarlo.

Per tutta la sua vita Hero non ha mai conosciuto l’amore, ma solo la cattiveria e la crudeltà. Mentre viveva per le strade, nessuno si è mai interessato a lui ed ha fatto qualcosa per aiutarlo.

Un giorno è avvenuto qualcosa di davvero drammatico. Il cucciolo stava camminando per la città, quando ha sentito le urla spaventate di una donna. Ovviamente ha capito che doveva intervenire in fretta ed infatti è andato a controllare tempestivamente.

CREDIT: DAILYMAIL

Nel giro di pochi istanti è avvenuto l’impensabile. Hero ha fatto il possibile per salvare la signora che era stata aggredita. Però il malvivente, invece di fuggire via, ha iniziato a picchiare il cane.

Alcuni testimoni hanno allertato d’urgenza le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto nel giro di pochi minuti. Gli agenti hanno subito arrestato il colpevole, i sanitari hanno trasportato la donna in ospedale ed alcuni volontari hanno portato Hero nel rifugio della loro città.

Il meraviglioso lieto fine di Hero

CREDIT: KHOU 11

Per settimane i ragazzi insieme ad un veterinario, si sono occupati di lui ed hanno fatto il possibile per aiutarlo. Con l’amore e le cure necessarie è riuscito a riprendersi nel giro di poco tempo.

I volontari hanno voluto pubblicare la vicenda sul web ed è diventata virale nel giro di poche ore. In molti si sono fatti avanti per conoscerlo, ma i ragazzi hanno capito che Sarah e David Simons erano gli amici umani perfetti per lui.

CREDIT: DAILYMAIL

La coppia aveva già altri animali in casa, ma nel momento in cui hanno incontrato Hero, lui ha conquistato un posto speciale nel loro cuore. Non potevano lasciarlo, infatti hanno subito firmato tutti i moduli per la sua adozione. Finalmente anche per questo cane, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.