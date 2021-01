Aggredita dai corvi e lasciata ferita e tremante in un angolo della strada: “Ha scattato una foto e se n’è andato”

Grace è una cagnolina salvata da un soccorritore. La sua storia è iniziata con una segnalazione ai volontari dell’associazione animalista del posto. Un passante ha notato questo cucciolo, spaventato in un angolo, infreddolito e fradicio. Non si è nemmeno avvicinato e non si è preoccupato di salvarlo. Gli ha scattato una foto e l’ha inoltrata al rifugio. Poi è andato via, lasciando Grace lì.

Credit: Animal Rescue – YouTube

Quando uno dei volontari ha raggiunto il luogo della foto, ha trovato la cagnolina in condizioni molto gravi. Aveva il corpo ricoperto di ferite e un bisogno di cure mediche urgenti.

Le ferite che aveva sul corpo erano molto strane, stava congelando e quindi mi sono affrettato a portarla alla clinica veterinaria più vicina. Sono stato io a decidere di chiamarla Grace.

Dopo la visita, il veterinario ha spiegato al ragazzo che quelle ferite erano infette e che, probabilmente, Grace era stata aggredita dai corvi.

Credit: Animal Rescue – YouTube

In quel preciso momento, ho capito perché quella cagnolina fosse così spaventata. Ho immaginato tanti corvi che le beccavano quel fragile corpicino. Aveva anche il parvovirus, che in molti casi può essere mortale. Si rifiutava di mangiare e di bere, il veterinario ha dovuto farle delle somministrazioni endovena.

Il giorno successivo, il volontario si è offerto di portarla a casa con se. Voleva occuparsi personalmente del suo recupero.

La nuova vita della piccola Grace

Grace si è da subito dimostrata una guerriera. Aveva una grave anemia e bisogno continuo di trasfusioni. Un peggioramento seguiva l’altro, ma la cucciola non si è mai data per vinta.

Credit: Animal Rescue – YouTube

Grazie all’amore di quell’angelo che l’aveva raccolta dalla strada e alle tante preghiere di tutti coloro che si sono occupati di lei, Grace si è ripresa la sua vita. Oggi sta bene e vivrà la vita che merita!

Grazie a tutti coloro che non si sono rassegnati e che hanno lottato insieme a questa dolce cagnolina!