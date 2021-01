Tutti ricordano la storia di Clarissa, la femmina di pastore maremmano trovata abbandonata con un fil di ferro intorno al collo, in provincia di Roma. Immagini strazianti, ma che per fortuna sono soltanto un triste ricordo. Perché le foto di Clarissa oggi, sono il simbolo della sua rivincita.

Nell’agosto del 2019, una volontaria dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), Giovanna Riccardelli, ha notato un cane agonizzante, che cercava un posto in cui ripararsi e si trascinava per raggiungerlo. La povera cucciola probabilmente voleva andarsene a morire in pace. Così finalmente tutto quel dolore sarebbe finito una volta per tutte.

Aveva il fil di ferro intorno al collo, come un cappio. Lo aveva da così tanto tempo, che era entrato nella sua carne. Qualcuna aveva provato a punirla, forse perché incapace di badare al gregge, o chissà per quale gioco sadico.

Con queste parole Giovanna inizia a raccontare la storia di Clarissa.

Il dolore della femmina di pastore maremmano non era però soltanto fisico. Clarissa aveva il cuore a pezzi. I volontari hanno lavorato con lei per molto tempo, durante la sua permanenza all’interno di un canile. Permanenza durata circa un anno.

La vita di Clarissa oggi

Oggi questa guerriera è un cane completamente diverso. Basta guardare le sue foto per sorridere.

Le persone che vedete al suo fianco sono i nuovi proprietari. Emanuele ed Edit sono arrivati dall’Alto Adige e per raggiungere Clarissa, hanno percorso ben 600 km. Avevano già adottato un pastore maremmano dallo stesso canile e quando sono venuti a conoscenza della storia di Clarissa, hanno ben pensato di presentarle Tristan.

I due cani oggi sono inseparabili. Due amici a quattro zampe della stessa razza, della stessa età e con lo stesso triste passato.

E anche se inizialmente non è stato facile, adesso Clarissa ha superato ogni paura e ha capito di essere finalmente al sicuro. Ormai è oltre un anno che vive con la sua meravigliosa famiglia.