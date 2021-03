Agrigento, cani abbandonati in una rete cercano la loro casa per sempre

In provincia di Agrigento un uomo ha trovato per strada dei cani abbandonati in una rete, lasciati lì a un destino crudele, senza possibilità di salvarsi da soli. Per fortuna l’uomo ha subito chiamato la moglie, che si è presa cura di loro, postando anche un appello su Facebook per trovare loro una famiglia. E la bella notizia è che hanno già trovato una sistemazione in attesa di una casa per sempre.

Lavinia Frenda su Facebook il 25 marzo scorso ha pubblicato un post in cui mostrava le foto di due povere creature abbandonate in mezzo a una strada. Come ha raccontato la donna, a inviarle quelle immagini suo marito, che li ha trovati sulla strada per Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento.

La donna ha subito condannato un gesto che non dovrebbe più essere realtà nel 2021. Eppure ogni giorno siamo qui a raccontarvi di storie del genere, con poveri animaletti lasciati a un destino crudele, da persone che non hanno un cuore e non hanno nemmeno un’anima.

Il post, dal momento della pubblicazione, nella mattinata di giovedì 25 marzo, intorno alle ore 8, è stato condiviso migliaia di volte. Nei commenti la rabbia degli amanti degli animali e delle persone che non comprendono come un essere umano possa compiere un gesto così terribile.

Le due cagnoline, ovviamente, sono state soccorse subito dalla donna, che le ha portate a casa sua,. E poi le ha affidate a una persona che si prenderà cura di loro fino a quando non troveranno una casa per sempre.

La storia al lieto fine dei cani abbandonati in una rete

L’utente di Facebook che ha pubblicato la loro storia, ha presto aggiornato i suoi contatti e chi seguiva le sorti delle due cagnoline.

AGGIORNAMENTO Grazie a tutte le vostre condivisioni le piccole hanno trovato una sistemazione e presto saranno adottate

Lo schifo della gente …siete delle bestie. Poco fa mi telefona mio marito e mi manda qst foto ,qst cani sn stati… Pubblicato da Lavinia Frenda su Giovedì 25 marzo 2021

Siamo proprio felici per loro e speriamo che presto possano avere l’amore di cui hanno bisogno!