Questa è la storia della povera gatta che nessuno voleva adottare. Questa dolce micina, dopo essere stata salvata, ha vissuto gran parte della sua esistenza in un rifugio. I volontari, ovviamente, non le facevano mancare niente, ma lei aveva bisogno di una famiglia vera con cui vivere. E un giorno finalmente è arrivata la sua casa per sempre.

Fonte Pixabay

La povera gattina Bean è stata trovata sola e ferita in un parcheggio per roulotte in Germania lo scorso anno. Aveva avuto un passato davvero difficile, ma con l’amore dei volontari si è ripresa.

Un canile l’ha soccorsa e dopo pochi giorni, visto che era in buone condizioni di salute, l’hanno messa disponibile per l’adozione. Ma nessuno si è mai interessato a lei per tanto tempo.

Fino a quando Francisca non è venuta a conoscere la sua storia, che l’ha commossa profondamente.

Ho scritto al rifugio e ho ricevuto una telefonata chiedendomi se ero sicuro che Bean fosse il gattino che volevo incontrare, perché nessuno era interessato a lei. Ho pianto pensando che nessuno la volesse. Così ho organizzato un incontro con loro, perché ero ancora più determinato a conoscerla.

Queste le parole della donna che ha dato una seconda chance alla povera Bean, che nessuno voleva.

Francisca porta a casa la gatta che nessuno voleva adottare

Francisca era convinta di portarla a casa con se ancor prima di incontrarla. Ma quando è stata faccia a faccia con lei, se anche avesse avuto un dubbio, lo avrebbe dissipato subito. È stato amore a prima vista: la donna piangeva dall’emozione.

Francisca ha subito chiesto in adozione il gatto. Bean arrivata a casa era al settimo cielo, finalmente al sicuro e amata. Era così rilassata che il primo giorno non ha fatto altro che dormire.