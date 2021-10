Questa storia ci dimostra ancora una volta che la cattiveria umana, a volte, può non conoscere confini. Il video in questione, che è diventato virale e che ha suscitato la rabbia del mondo del web, mostra un uomo che parcheggia la sua auto, fa scendere la sua Akita e poi se ne va senza di lei, come se nulla fosse. Fortunatamente, le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto e presto il responsabile di questo atto vile pagherà per ciò che ha fatto.

Tutto è cominciato quando un uomo di nome Joe Musico, titolare di un magazzino di stoccaggio merci a Elizabeth City, nella Carolina del Nord, ha ricevuto una chiamata che lo avvisava di un cane smarrito nella sua proprietà.

Giunto sul posto e dopo aver visto quella cucciola confusa e triste, Joe ha deciso di indagare e di capire come fosse arrivata nei pressi del suo magazzino.

Ha iniziato a visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza ed è rimasto scioccato da quanto visto.

Un uomo con una maglia rossa ha parcheggiato proprio di fronte alle telecamere. È sceso dall’auto, ha fatto scendere anche la sua cagnolina ed è rimasto lì fermo per alcuni minuti. Dopodiché ha gettato un po’ di cibo per cani sul prato, è risalito in auto e se ne è andato via, lasciando da sola la sua amica.

Le indagini sull’abbandono della femmina di Akita

Inorridito da quanto visto, Joe ha subito chiamato la Polizia e la SPCA del posto. I volontari hanno prelevato la femmina di Akita e l’hanno portata nel vicino rifugio, per sottoporla a tutti i dovuti esami.

Non contento, Joe ha caricato il video delle telecamere su internet e, in poche ore, in moltissimi hanno riconosciuto il responsabile di quel terribile atto di abbandono.

l’impianto di stoccaggio non è lontano dalla SPCA del Northeastern North Carolina. Quindi, se avesse consegnato loro il cane, avrebbe evitato qualsiasi conseguenza. Invece ora è giusto che paghi per ciò che ha fatto!

La Polizia ha intenzione di arrestare l’uomo quanto prima. Per quanto riguarda la cucciola, presto sarà data in adozione a delle persone che la ameranno per sempre e che non la faranno mai più sentire sola.