Oggi vogliamo raccontarvi la storia del salvataggio di una cagnolina davvero speciale di nome Sassy. Lei era finita a vivere per le strade di Los Angeles e nonostante avesse tutte le ragioni di comportarsi in maniera restìa verso gli umani, lei amava tutti indistintamente. La sua reazione alla vista delle persone che erano arrivate a salvarle la vita è leggendaria. Dovete assolutamente vederla!

Credit: Hope For Paws/Youtube

Il mondo è pieno di cani randagi. Povere creature innocenti che non hanno fatto del male a nessuno per meritarsi una vita così miserabile e piena di rischi. Loro a volte vengono abbandonati o maltrattati dalle persone. E ciò spesso li porta ad essere diffidenti verso gli umani.

Quello che è successo durante il salvataggio di questa cagnolina, ha stupito migliaia di utenti da ogni parte del mondo, proprio per l’inusuale comportamento della cucciola al momento del primo incontro con i suoi salvatori.

La vicenda è accaduta per le strade di South Los Angeles. L.A. è una delle città più popolose degli Stati Uniti e del mondo. Migliaia e migliaia di automobili sfrecciano sulle strade e, per un cane randagio, girovagare senza meta, esse diventano un rischio enorme.

Due buoni samaritani hanno notato la cucciola malandata che vagava confusa e spaventata per le strade e hanno deciso di aiutarla, contattando i volontari della Hope For Paws.

La reazione di Sassy alla vista dei volontari

Credit: Hope For Paws/Youtube

I volontari si sono precipitati subito sul posto e hanno notato subito le gravi condizioni della cagnolina.

Si stavano preparando a mettere in atto tutte le norme di sicurezza per catturare la cucciola, ma poi è successo qualcosa che ha lasciato si stucco tutti. Sassy, questo il nome scelto per lei, invece che mostrarsi aggressiva o fuggiasca, ha scodinzolato, ha corso verso i suoi soccorritori e li ha riempiti di baci e coccole.

Credit: Hope For Paws/Youtube

Dopo averla presa e portata nel rifugio, i veterinari della struttura hanno iniziato subito a curarla per le gravi infezioni che aveva sul pelo.

Oggi Sassy sta molto meglio, anche se il suo percorso di guarigione è ancora molto lungo. Quando sarà abbastanza pronta, i suoi salvatori si occuperanno anche di trovare per lei un posto sicuro e delle persone che la amino per sempre.