Questa è la storia di un povero cane anziano e cieco che meriterebbe solo di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in una casa calda. E con una famiglia amorevole che sappia come rendere unica la sua “pensione”. Il povero animale non smette di tremare, invece, da quando è stato portato al rifugio.

Cherry Blossom è un cane shih tzu che ha molti anni sulle spalle. E purtroppo è completamente cieco. Non ha una famiglia e una casa e per lui la vita in canile è un inferno.

Piper Thomas, fondatrice di un gruppo di salvataggio in California, Hand in Paw, un giorno si trovava in visita in un rifugio di Los Angeles per salvare cani destinati alla lista dell’eutanasia.

Non c’è voluto molto tempo prima che si accorgesse di Cherry Blossom, uno Shih Tzu di 12 anni ricoperto da una folta pelliccia. Era chiusa in una gabbia. Tremava ed era spaventata a morte. Sapeva che doveva salvarla.

Per un cane anziano e cieco come lei, il rifugio è un grande sovraccarico sensoriale, fa troppo freddo, incute timore. Non è il posto migliore per un cagnolino così in là con gli anni e sofferente.

Fonte Pixabay

La donna ha deciso che doveva a tutti i costi salvare Cherry, cercando anche di ricostruire la sua storia per capire perché soffrisse così tanto. Aveva vissuto per strada a lungo, mangiando spazzatura, senza aver mai avuto nessun che si prendesse cura di lei.

Il cane anziano e cieco trova una casa accogliente

Quando è uscita dal rifugio la cagnolina sembrava rinata. La donna l’ha portata dal veterinario che ha iniziato a curarla per tutti i suoi fastidi. Rimuovendo anche la cataratta che le impediva di vedere.

Fonte YouTube WISHWAS PETS : DOGS FOR SALE IN INDIA

La donna le ha anche trovato velocemente una casa amorevole.