Ricoverato da cinque anni in una struttura per anziani, Alan riceve una visita totalmente inaspettata

Alan è un anziano e dolce signore inglese, ex contadino, che alcuni anni fa, per via dei suoi problemi di salute, è stato costretto a trasferirsi in una casa di cura per anziani. Rimasto vedovo e non avendo alcun figlio, l’unico amico che aveva vissuto da sempre con lui, era il suo amato cagnolino, Cap.

Credit: Screenshot, BBC Radio Cumbria / Facebook

Quando l’uomo è stato ricoverato nella clinica, purtroppo, ha dovuto dire addio anche a quel fedele amico che gli era stato accanto per molti anni. Infatti, la struttura dove Alan stava per entrare, non accettava Cap e comunque non era quella la vita che Alan voleva per lui.

Decise così di chiedere in giro se qualcuno fosse interessato ad adottare il suo cagnolino. Ben presto si fece avanti una donna. Il suo nome è SallyAnn Fisher, ha 51 anni e da sempre è una grande amante degli animali. Rendendosi conto del buon cuore di SallyAnn, Alan decise che lei era la persona giusta, che potesse prendersi cura del suo cucciolo.

Sono passati cinque anni da quando il signor Alan è entrato nella struttura in cui tutt’ora si trova. Oggi ha 93 anni e il personale medico si prende cura di lui e lo tratta come meglio non potrebbe. A causa del Coronavirus, in questo periodo Alan non è potuto uscire mai dalla struttura e questo lo ha rattristito un po’, finché non ha ricevuto una visita totalmente inaspettata e infinitamente gradita.

La visita a sorpresa ad Alan

Credit: Screenshot, BBC Radio Cumbria / Facebook

Pur non avendo mantenuto un legame stretto con Alan, SallyAnn non ha mai smesso di pensare a lui e, in questo triste periodo, ci ha pensato ancor di più. Per questo motivo ha deciso di fare per lui un gesto bellissimo.

D’accordo con il personale della struttura, ho deciso di salire in macchina insieme a Cap e di andare a trovare Alan. Abbiamo percorso più di 300 miglia, ma quando ho visto il suo sguardo, commosso per aver rivisto e riabbracciato il suo amico a quattro zampe dopo 5 anni, la fatica del viaggio è svanita in un attimo.

Credit: Screenshot, BBC Radio Cumbria / Facebook

Nonostante fossero passati 5 anni dal loro ultimo incontro, nessuno dei due aveva dimenticato l’altro. Alan e Cap hanno trascorso l’intera giornata insieme e la cosa li ha resi entrambi felicissimi. Il tutto è stato possibile grazie al cuore d’oro di SallyAnn.