Cosa c’è di più rilassante di stendersi immersi nell’acqua calda avvolti dal profumo del proprio bagnoschiuma preferito? Niente e nessuno può rovinare questo momento. O forse non è proprio così. Come l’alano che invade la vasca da bagno proprio nel momento in cui il proprietario si rilassa nell’acqua calda piena di profumata schiuma. E pensare che quel cane odia l’acqua.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Il 2 gennaio scorso un grosso alano di appena 9 mesi, che vive a Pleasant Hill, nel Missouri, stato degli Stati Uniti d’America, ha deciso che era venuto il momento di fare il bagno insieme al proprietario. Niente di strano, non fosse per la stazza del “cucciolo”.

Il cane è decisamente grande. Nonostante abbia 9 mesi, si tratta pur sempre di un alano, una razza di cani che cresce molto e cresce in fretta. Ovviamente ben presto la vasca da bagno era troppo piccola per ospitarli entrambi. Ma questo il cane non poteva saperlo.

Secondo il proprietario il cane, che sarebbe una dolce femmina di Alano, non sarebbe un gran fan dell’acqua. Quindi quello era un evento del tutto eccezionale. Ancora si chiede per quale motivo il cucciolo di 9 mesi abbia deciso all’improvviso di gettarsi in acqua.

Stavo facendo il bagno quando il mio cucciolo di 9 mesi ha deciso di volersi unire a me nell’acqua. Odia i bagni, quindi è stato davvero strano.

Alano invade la vasca da bagno e non chiede il permesso per occupare tutto lo spazio vitale del suo amatissimo proprietario

In realtà, forse, alla dolce cagnolina non è che non le piaccia l’acqua o non le piaccia fare il bagno. Forse semplicemente non amava farlo da sola, mentre in compagnia la situazione è decisamente migliore, non ti pare?

Il video ovviamente è diventato subito virale non appena è apparso online.