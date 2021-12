Il cane Sonny capisce che il suo proprietario si è inginocchiato davanti alla sua compagna per chiederle la mano: guardate cosa fa

Il cucciolo protagonista della bellissima storia che vogliamo raccontarvi oggi si chiama Sonny. Un cane che ama i suoi umani, Madison e Jack, in modo incredibile.

Nel loro viaggio attraverso la vita familiare, il trio ha condiviso molti ricordi felici. Recentemente però hanno comunicato a tutti i loro amici social, che il meglio deve ancora venire!

Non molti giorni fa, mentre tutti insieme trascorrevano una piacevole giornata in una spiaggia vicino la loro casa, Jack ha deciso di fare una sorpresa alla sua compagna e le ha chiesto di sposarlo. Un momento romantico che Madison non dimenticherà mai.

Ero così entusiasta di vedere Jack in ginocchio. Volevo sposarlo da molto tempo.

Ma Madison non era l’unica felice per quel momento così romantico, che avrebbe segnato l’inizio di una nuova e bellissima vita. Quando Sonny ha capito cosa stava accadendo, non è riuscito a trattenere la gioia. È riuscito a percepire quanto quel momento significasse per la sua amata mamma umana. Il video della sua reazione ha fatto il giro del mondo!

Il dolcissimo video del cane Sonny

Quando Sonny ha iniziato a correre e saltare, non ho potuto fare a meno di ridere perché non riusciva a fermarsi. Nonostante avessi le lacrime agli occhi per l’emozione. Credo che abbia capito che quello era ciò di cui avevo bisogno nella vita. Io ero felice, lui era più felice!

Sonny ha visto il suo papà in ginocchio davanti alla sua mamma e poi ha percepito la gioia di quest’ultima. Aveva capito che quel momento, per entrambi, era felice e molto significativo. Così, si è unito alla loro gioia ed ha condiviso la nuova e bellissima notizia. Perché lui sa che ne farà parte, sempre e per sempre.

È davvero bello vedere quanto due persone possano amare un amico a quattro zampe e quanto lui possa sentirsi amato da due esseri umani!