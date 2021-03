Alano sordo cerca di comunicare con il suo proprietario (VIDEO)

Questa è la storia di un alano sordo che nonostante la sua disabilità ha cercato di fare tutto quello che era in suo potere per farsi sentire dal suo proprietario. Vuole comunicare con lui per controbattere quello che gli sta dicendo. Una teoria con cui non è assolutamente d’accordo: non è adorabile questo bellissimo cagnolone?

Fonte Pixabay

Max è un cane nato con sordità congenita. Questo però non gli ha mai impedito di vivere una vita assolutamente normale e attiva con i suoi proprietari. Max è un cane davvero molto allegro e vivace e sa sempre come allietare le giornate della sua famiglia.

L’alano, anche se è sordo, sa abbaiare. Quando c’è qualcosa che non va si fa capire e si fa sentire. Di solito fa più rumore quando è agitato o quando c’è qualcosa che non gli va a genio. Come quando il proprietario gli dice qualcosa che lui non vorrebbe sentire.

Nel video pubblicato sul portale Rumble, si vede Max che non è per niente d’accordo su una decisione presa dal suo proprietario. Vuole che si alzi dal letto, ma l’alano non ha alcuna intenzione di rispondere ai suoi ordini: perché dovrebbe mai lasciare quel posto tanto comodo?

Max ci sta così bene dentro quel letto, morbido e caldo. Quando qualcuno interviene per dirgli che deve andarsene, lui ha la stessa reazione che ha ognuno di noi quando al mattino qualcuno viene a svegliarci e noi vorremmo dormire ancora un po’.

Alano sordo risponde per le rime quando gli dicono di togliersi dal letto

Il video su Rumble è diventato in breve tempo virale, con migliaia di visualizzazioni, perché la reazione di Max è assolutamente unica. Come non amare un cucciolo del genere?

Certo che è proprio testardo. E forse anche per questo la sua famiglia umana lo ama alla follia e non riuscirebbe a pensare alla sua vita senza di lui.