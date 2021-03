Cucciolo malato si presenta al veterinario da solo: la spiacevole scoperta dopo la visita

La storia di questo cucciolo malato arriva dal Brasile, ma nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo. L’animale si è recato da solo in una clinica veterinaria, dopo che si è ferito ad una zampa.

Ci troviamo nella città di Juazeiro Norte, nello stato del Ceará, in Brasile. Era un giorno come un altro, per tutti i medici all’interno della struttura, quando all’improvviso hanno visto un cane randagio ferito, entrare dalla porta.

Nella sala d’attesa, c’era una donna che aspettava il turno del suo cagnolino e c’erano gli impiegati, che erano occupati a svolgere il loro lavoro. Il cucciolo malato ha continuato a camminare, zoppicando, finché uno dei veterinari non si è accorto di lui.

Dayse Silva, questo il nome della veterinaria che lo ha soccorso, ha raccontato:

Non ha microchip, non ha padrone ed è arrivato fino alla clinica da solo. Abbiamo rivisto le telecamere di sicurezza. L’ho visto sdraiato sotto un albero prima di venire da noi. Quando è entrato, cercava di mostrare la zampa. Aveva una ferita causata da un chiodo e un’emorragia al petto. Io non dico che sapeva che fossimo un ospedale per animali, ma sono certa che abbia sentito l’odore di altri cani e ciò lo faceva sentire al sicuro.

Dopo aver curato le sue ferite superficiali, il team veterinario ha deciso di sottoporlo ad una visita più accurata. Sfortunatamente, i risultati dei test hanno rivelato che il cane aveva un tumore venereo trasmissibile, che richiedeva cure mediche urgenti.

La veterinaria Dayse, dopo aver appreso la notizia, ha deciso di farsi carico del cucciolo malato.

Le cure del cucciolo malato

Il cucciolo malato non ha ancora un nome e al momento si trova ricoverato nella clinica veterinaria e dovrà restarci ancora a lungo. Dovrà sottoporsi a sedute di chemioterapia, per curare il tumore canceroso. Per ora, sta rispondendo bene ai farmaci.

Se riuscirà a rimettersi, sarà poi pronto per essere affidato al rifugio, che si occuperà di trovargli una famiglia.