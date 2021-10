I nostri cuccioli vorrebbero sempre stare al nostro fianco, in ogni momento della giornata e in ogni stanza della casa. Come questo cane di razza di Alaskan Malamute che buca la porta del bagno. Solo per dare un’occhiata al proprietario che si trova all’interno di questo ambiente casalingo e spiare quello che sta facendo.

Fonte foto da YouTube di Rumble Viral Playback

L’Alaskan Malamute vuole sempre stare vicino al suo tutore. Ma la donna, che condivide con lui la casa e la vita, non era proprio d’accordo. E così ha chiuso la porta del bagno per avere un po’ di privacy. Ma il cane non era d’accordo con lei.

La donna ha deciso di riprendere tutta la scena che ha visto protagonista il suo cane sui social, dopo aver registrato il video. Poi Rumble Viral, gruppo che pubblica online video meravigliosi, ha condiviso sul suo canale YouTube i l 15 luglio scorso facendo diventare il video virale.

Sappiamo che i cani amano stare vicino ai loro tutor e questo cucciolone fa tutto il possibile e anche l’impossibile per poter rimanere a stretto contatto con la sua mamma umana. Non lasciandola da sola nemmeno in bagno.

Il cane, non si sa come, è riuscito a fare un buco nella porta del bagno. Non solo per guardare dentro, ma anche per ululare qualcosa in direzione della donna. Perché quando un cane ha qualcosa da dire, non può aspettare che uno esca dal bagno.

Fonte foto da YouTube di Rumble Viral Playback

Alaskan Malamute buca la porta del bagno e la proprietaria lo lascia lì

La donna ha provato a sgridarlo, ma lui ha fatto una smorfia cercando di calmare un po’ gli animi. La proprietaria non riesce a trattenere le risate, ma gli ordina di andare via.

Fonte foto da YouTube di Rumble Viral Playback

Il video ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e commenti davvero divertiti: se non è amore questo?