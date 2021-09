Il gatto pipistrello odia essere chiamato in quel modo. E da vero felino qual è non nasconde il suo disappunto in merito all’appellativo che la sua famiglia ha deciso di affibbiargli. Spesso i soprannomi che ci danno gli altri ci appaiono davvero brutti e anche questo dolce micino cerca di far capire perché non ne vuole più sapere di quel nome.

Questa dolce micina non adora essere paragonata a un pipistrello. E del resto chi amerebbe avere questo appellativo. Lo dimostra in un video esilarante che è stato da poco condiviso su TikTok, nel qual è davvero evidente tutto il suo disappunto nel confronto della sua famiglia.

In braccio al suo proprietario, che osa fare quel paragone, la dolce micina fa in modo che non accada mai più una cosa del genere. Ma del resto tutti noi avremmo reagito allo stesso modo di fronte a una situazione del genere. Nessuno ama essere associato a qualcun altro.

Chicletinha è un gattino che ha deciso di reagire nel peggiore dei modi di fronte a quello che hanno osato dirle e farle. Vive ad Aracaju, capitale dello stato di Sergipe, insieme alla sua mamma umana, Bianca Mazzê, che si è lasciata sfuggire che lei era bella come un pipistrello.

Ovviamente la piccolina non ha gradita e ha reagito come ogni gatto farebbe, aggredendo la sua miglior amica umana. Che forse ora ha capito che non si deve permettere mai più di darle del pipistrello, lei che è proprio un bellissimo gatto!

Il gatto pipistrello reagisce in modo esagerato e conquista tutti sui social

La sua proprietaria ha però spiegato che la reazione della gatta non ha nulla a che fare con quello che lei ha appena detto alla sua micia.

Lei è bipolare, cioè mi viene in grembo, chiede affetto e poi si arrabbia e dal nulla mi morde. Dato che sono abituata a questo suo modo di fare, ho colto l’occasione e ho fatto un video chiamandola ‘pipistrello’.

