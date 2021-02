Alcuni cani randagi dormivano sempre sul marciapiede davanti al negozio di mobili. Cosa ha fatto il proprietario

I cuccioli costretti a vivere in strada possono contare raramente sulla generosità incondizionata di chi incontrano. Ma ci sono storie come quella che vi raccontiamo oggi che ci rimettono in pace con il mondo. Questi cani randagi dormono beatamente grazie a un negozio di mobili della città che ogni sera pensa a loro.

Fonte Pixabay

Istikbal Mobile è un negozio che vende articoli per la casa: biancheria da letto, divani, tende e anche materassi. Il proprietario ha un vero e proprio debole per i cani randagi che vivono nel suo quartiere e ogni giorno cerca di fare qualcosa per rendere migliorare la loro vita.

Secondo quanto raccontato dal dottor Cem Baykal, che ogni giorno da sei anni passa davanti a quel negozio di mobili per andare al lavoro, non è raro vedere una coppia di cani randagi bazzicare lì davanti. E dormire sonni tranquilli nei giacigli che vengono forniti loro.

Cem Baykal a The Dodo ha raccontato che ogni giorno il proprietario del punto vendita metto uno dei letti, con copertura di plastica sopra, davanti alla vetrina. Così i cani possono trovare un rifugio confortevole dove riposare.

I cani randagi ogni giorno vengono lì e dormono sul letto. In inverno il proprietario dà loro un posto dove rifugiarsi e in estate ombra e acqua per affrontare anche le temperature più calde.

Cani randagi dormono in un letto morbido finalmente

Le immagini ovviamente stanno facendo il giro del mondo. Perché grazie al proprietario di quel negozio, i randagi del quartiere non devono più dormire per terra, su marciapiedi, freddi, ma in un giaciglio confortevole.

Tutti in quella via danno acqua e cibo a cani e gatti di strada, ma nessuno fornisce loro dei letti. E questo negozio, invece, lo fa. Il professore ringrazia il proprietario dello store per tutto quello che fa ogni giorno per quei cucciolotti.