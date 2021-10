A volte scattano degli amori a prima vista. Questo è proprio quello che è capitato ad una bambina di 10 anni di nome Alexandra, quando si è imbattuta per la prima volta nelle foto di Wyatt, un pitbull bianco e nero residente all’Arizona Humane Society. La sorpresa che la mamma della bimba ha deciso di fare a sua figlia, ha commosso tutto il popolo del web. Ecco qui si seguito la loro storia.

Nel mondo ci sono migliaia e migliaia di cagnolini che, per un motivo o per un altro, finiscono a vivere nelle gabbie dei rifugi. Sebbene i volontari si prendano cura di loro per 24 ore al giorno, i cuccioli in quei posti non potranno mai capire cosa significa il calore di una casa confortevole e di una famiglia vera.

Wyatt era arrivato al rifugio dell’Arizona da un’altra struttura e i volontari lo hanno subito curato per la tosse che aveva. Quando è finalmente guarito, gli stessi volontari si sono occupati di scattargli delle foto e di caricarle sul loro sito, nella lista delle adozioni.

È proprio sul web che Alexandra ha visto per la prima volta il cucciolo. Fin da quel momento, la bambina di 10 anni si è innamorata di lui e ha iniziato ad implorare sua mamma Angela per portarlo a casa.

Wyatt fa una dolce sorpresa ad Alexandra

Angela non ha mai detto di no a sua figlia, tuttavia le aveva detto che non era il momento giusto e che c’era bisogno di aspettare un po’.

Molto pazientemente, la bimba ha aspettato tutto il tempo dovuto e anche di più.

Vedendo sua figlia così triste per non poter avere quell’amico a quattro zampe, Angela ha deciso che finalmente era arrivato il momento di portare quel cucciolo a casa.

All’insaputa di Alexandra è andata al rifugio, ha firmato tutte le carte e ha prelevato il cane. Poi, insieme, sono andati fuori la scuola della bimba ad aspettarla.

Al suono della campanella, Alexandra è uscita in cortile e si è ritrovata davanti quello che era il suo sogno più grande.

Il video del loro primo incontro, ha commosso migliaia di persone del web provenienti da ogni parte del mondo.

Se vi è piaciuta la storia, condividetela con i vostri amici. Questo è un messaggio di amore verso gli animali che non può far altro che bene a chiunque.