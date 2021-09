Oggi vogliamo presentarvi uno dei cani più dolci del web. Il suo nome è Brindle e non c’è nulla che ama di più dello stare vicino ai suoi amici umani.

La sua mamma e il suo papà, JD e Rachel Aument, lo hanno salvato quando era solo un cucciolo e aveva urgentemente bisogno di una famiglia disposta a crescerlo e a prendersi cura di lui. Sin dal giorno dell’adozione, il cagnolino si è mostrato entusiasta alla sola idea di vivere una nuova vita in una casa grande e calorosa, a differenza di quel freddo box a cui era abituato.

Brindle è riuscito ad instaurare un legame speciale con tutti i membri della sua nuova famiglia, compreso un altro fratellino a quattro zampe di nome Xander. Entrambi i cuccioli sono ogni giorno grati ai loro genitori umani, ma secondo Rachel, Xander è più legato a lei mentre Brindle è più un “figlio di papà“.

L’uomo però è stato recentemente schierato nelle riserve dell’esercito come vigile del fuoco ed è stato costretto ad allontanarsi da casa per un lungo periodo. Brindle ha sofferto molto la mancanza del suo amato papà e Rachel ha fatto tutto il possibile per prendere il suo posto.

È così triste senza di lui qui. Mi ama, non fraintendermi, ma non sono la sua persona. Dei giorni si siede davanti alla finestra e non smette di piangere.

Lo scorso marzo, dopo 9 mesi di lontananza, JD ha deciso di fare qualcosa per far sentire meno la sua mancanza al suo adorato amico a quattro zampe. Ha spedito a sua moglie una sua maglietta “non lavata”, così da fargli sentire il suo odore.

La reazione del cane Brindle

Non appena la sua mamma gli mostra la maglietta di JD, Brindle inizia a scodinzolare felice. Il video mostra il cane che inizia a strofinare tutto il suo corpo contro di essa più e più volte. Sapeva esattamente che apparteneva al suo papà.

Ha subito capito che era la maglietta di JD. Non c’era dubbio a riguardo. Piangevo così tanto mentre registravo la sua reazione.

Il filmato, dopo la condivisione su Facebook, ha ottenuto quasi 900.000 visualizzazioni!

