Si chiama Alexei Surovtsev e salva i cani e i gatti in Ucraina, vittime anche loro delle bombe che l’esercito russo sgancia ormai da due mesi sulle città ucraine. La star di Ballando con le stelle, che è stato per ben tre volte campione di spogliarello, si è messo al servizio dei più deboli, i poveri animali che da soli non riuscirebbero a mettersi in salvo dalla furia della guerra.

Alexei Surovtsev è un ragazzo grande, muscoloso, con i capelli rasati ai fianchi e raccolti in alto. La barba è folta e h a diversi personaggi. Sembra un vichingo, ma con il cuore tenero, dal momento che lui da quando è scoppiata la guerra si occupa dei cani e dei gatti bloccati nelle città ucraine.

In Ucraina Alexei Surovtsev era molto conosciuto. Aveva partecipato, infatti, come ballerino alla versione locale del programma televisivo Ballando con le stelle. E aveva vinto per tre anni di seguito il titolo di miglior spogliarellista ucraino.

Negli ultimi tempi Alexei è diventato famoso non solo per la sua bellezza, ma anche perché raggiunge i luoghi ucraini più colpiti dalle bombe russe per aiutare cani e gatti abbandonati. Su Instagram racconta i suoi salvataggi e mostra foto e video che fanno vedere i brividi.

Alexei è anche entrato in case in fiamme per poter salvare dei gattini che erano rimasti intrappolati dentro le abitazioni. Lavora in condizioni terrificanti: spesso nei video si sentono spari in sottofondo, mentre l’uomo percorre le strade devastate per trovare quattro zampe in pericolo.

Alexei Surovtsev salva i cani e i gatti in Ucraina: video e foto su Instagram fanno venire i brividi

