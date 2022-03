Nessuno della famiglia verrà lasciato indietro nelle città ucraine bombardate dall’esercito russo dopo la decisione di Vladimir Putin di invadere il paese europeo. E quando si dice nessuno, si intende che proprio tutti verranno portati fuori dai confini: gli animali domestici scappano dall’Ucraina insieme ai proprietari, anche se questo rende la fuga molto difficoltosa. Ma qualunque cosa accada rimarranno insieme.

Fonte foto da Pixabay

Molti profughi stanno lasciando il proprio paese, per cercare riparo nei paesi confinanti e anche in altre nazioni europee. Una vera e propria crisi umanitaria, che coinvolge anche i tanti animali domestici che vivono con le famiglie ucraine.

I proprietari di animali domestici hanno sempre più difficoltà a scappare con cani e gatti e altri pets, a causa di normative stringenti. E fanno anche difficoltà a garantire loro cibo e medicine.

I proprietari mettono a rischio la loro stessa vita pur di portare con loro i pets. Come lo studente indiano Rishabh Kaushik che si è rifiutato di tornare in India senza il suo cane Maliboo.

Il ragazzo fa il terzo anno di ingegneria del software presso la Kharkiv National University of Radio Electronics ed è rimasto bloccato a Kiev perché il governo indiano non gli ha dato il certificato NOC per portare il suo cane in India.

Fonte foto da Pixabay

Animali domestici scappano dall’Ucraina insieme ai proprietari: nessun pets verrà abbandonato sotto le bombe russe

Da poco Rishabh ha attraversato il confine con l’Ungheria con il suo cane. Viveva a Kiev con una famiglia indiana e altri 10 studenti del suo paese. Nonostante il peggioramento della situazione e la carenza di acqua e cibo, non ha mai considerato l’ipotesi di lasciare il suo cane:

Fonte foto da Pixabay