L’amicizia è uno dei sentimenti più forti che legano le persone. Ma questo è un sentimento che a volte non è limitato solo agli umani. A volte anche i cuccioli dimostrano di poter essere buoni amici. Come nel caso di Betty White e Allen, due cagnolini randagi che hanno ricevuto aiuto, recentemente, da un’operatrice di un soccorso animali di Houston, in Texas.

Il nome di questa volontaria è Betty Walter e recentemente ha ricevuto una chiamata da una sua amica. Quest’ultima la avvisata di un cane randagio che era stato investito da un’auto ed era rimasto immobile sul ciglio di una strada.

In quel momento Walter stava lavorando, ma ha trascorso tutta la giornata a pensare a quella povera creatura sofferente. Non appena aveva finito il suo turno, è andata di corsa a controllare se il cucciolo ferito era ancora lì.

Ovviamente, essendo ancora ferita, quella che si è rivelata essere una cagnolina, non si era mossa di un centimetro. Purtroppo aveva diverse ferite e una frattura al bacino molto grave che non le permetteva di muoversi.

In tutto quel dolore, però la cucciola aveva sempre potuto contare sul supporto emotivo del suo migliore amico, un cagnolino dolcissimo che non si è mai allontanato da lei.

Allen non vuole abbandonare la sua migliore amica

Betty Walter aveva capito subito che quello si era già trasformato in un doppio salvataggio. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine è riuscita a far salire entrambi i cuccioli nella sua auto ed a portarli al rifugio.

Betty White, questo il nome della cagnolina ferita, aveva ovviamente di cure mediche e di un intervento chirurgico per guarire dalle sue brutte ferite.

Allen, nel frattempo, continuava sempre a stare al suo fianco. E lo avrebbe fatto qualsiasi cosa sarebbe accaduta.

Ci vorranno dei mesi prima che la cucciola torni in piene forze e sia inserita nella lista per le adozioni. Allen invece è già pronto, ma ovviamente non andrà da nessuna parte senza la sua sorellina pelosa.

Betty Walter si è offerta di prendersi cura di entrambi finché una famiglia amorevole non si faccia avanti per adottarli entrambi, ovviamente insieme.