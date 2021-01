“Allungava la zampa sul vetro come a voler implorare le persone che gli passavano davanti, poi un giorno…”

La sua foto e la sua storia hanno commosso migliaia di utenti sul web. Ronan è un cagnolino di tre anni che ha vissuto per molto tempo all’interno del rifugio dell’associazione Toledo Humane Society. Negli anni, ogni possibile adottante che si recava nella struttura, non lo aveva mai degnato nemmeno di uno sguardo.

Credit: Toledo Humane Society / Facebook

Il cucciolo ha sperato per tanto tempo che le persone che varcavano la porta fossero arrivate lì per lui, ma gli passavano accanto e lo ignoravano. I volontari non riuscivano a capacitarsi del fatto che non riuscisse a trovare una famiglia, così hanno ben pensato di ricorrere all’aiuto dei social network.

Hanno pubblicato una sua commovente foto che ritrae Ronan mentre allunga la zampa contro il vetro, come a voler implorare le persone di portarlo a casa con loro.

Qui siamo tutti innamorati di Ronan. Innamorati del suo comportamento buffo, della sua intelligenza, del suo desiderio di imparare, dei suoi scodinzolamenti, della sua incrollabile lealtà e della sua capacità di rimanere sempre al fianco delle persone che ama. Ci siamo innamorati dei suoi bavosi baci, delle sue coccole. Della sua capacità di donarci un sorriso e del suo ineguagliabile amore per la vita.

L’adozione di Ronan

Credit: Toledo Humane Society / Facebook

Quelle immagini e quelle parole dei volontari, in sole 24 ore hanno raggiunto più di 800 mila persone e al rifugio sono arrivate un numero incredibile di richieste d’adozione.

Abbiamo valutato ogni singola richiesta, accertandoci di scegliere la persona giusta per Ronan. Alla fine, ci siamo trovati davanti la famiglia perfetta e l’abbiamo inviata al rifugio, per un primo incontro. Mai dimenticheremo la reazione del cane.

Credit: Toledo Humane Society / Facebook

Ronan era così felice all’idea di lasciare finalmente il suo box, che non è riuscito a rimanere fermo per la foto dell’adozione.