Volontari salvano 33 cani che stavano per essere sottoposti ad eutanasia: la gente del posto li ha aiutati

Un vero e proprio miracolo di Natale, è avvenuto nei giorni scorsi. Un gruppo di volontari ha salvato 33 cani che stavano per essere sottoposti ad eutanasia. Tutto è stato possibile solo grazie all’aiuto della gente del posto, che è intervenuta insieme ai ragazzi per portarli via da quel rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia con un bellissimo lieto fine, che ha commosso migliaia di persone. Tutti gli animali ora troveranno delle famiglie disposte ad adottarli.

I ragazzi dell’associazione Souris Valley, in North Dakota, sono venuti a conoscenza della situazione di questi cuccioli, tramite una segnalazione. Un uomo li ha avvisati che nel giro di pochi giorni avrebbero perso la vita.

Questi volontari hanno parlato dell’accaduto sul web. Il loro scopo era proprio quello di poter trovare delle persone disposte ad aiutarli.

La gente del posto appena è venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di intervenire. Non volevano che quei dolci cagnolini perdessero la vita, senza un motivo ben preciso. Purtroppo erano finiti nel luogo sbagliato, perché in quel rifugio, in caso di sovraffollamento, vige la politica dell’eutanasia.

Per questo i volontari, insieme a molte altre persone, si sono presentati in quel luogo ed hanno chiesto ai dipendenti di poter adottare tutti i cani. Era una richiesta insolita, poiché non era mai capitato prima, ma che fortunatamente hanno accettato in fretta.

Il lieto fine dei 33 cani salvati dall’eutanasia

CREDIT: THE DODO

In molti hanno definito questo evento come un Miracolo di Natale. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che tutta quella gente sarebbe intervenuta per salvarli, perché fino a quel giorno nessuno si era mai interessato alle iniziative di quest’associazione.

I ragazzi hanno portato i cuccioli da un veterinario, che dopo averli visitati, ha scoperto che erano tutti in buona salute. Qualcuno dovrà essere sottoposto ad un breve trattamento, ma nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

A breve i volontari faranno gli annunci per la loro adozione e sono certi di trovare delle famiglie amorevoli per tutti loro, nel giro di poche settimane. Finalmente anche per questi cani, è arrivata la seconda possibilità di vita che tutti desideravano!