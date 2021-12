Questa è l’incredibile storia dell’anatra salvata dall’annegamento da un uomo che poi ha deciso di prendersi cura di lei. L’animale selvatico, che ormai è diventato praticamente uno di famiglia, è così grato a quella persona che ogni giorno corre tra le braccia dell’uomo che l’ha salvata semplicemente per dirgli grazie.

Fonte foto da Instagram di cheeriotheduck

Un giorno Steven Thibeault si è imbattuto in una scena davvero terrificante. Nella piscina di un condominio di cui è manager nella città di Nahant, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America, c’era un povero anatroccolo che rischiava di morire annegato.

L’uomo si è subito avvicinato all’animaletto e a portarlo in salvo. Voleva restituirlo alla madre, ma non l’ha trovata da nessuna parte. Non poteva lasciarlo in giro da solo, non sarebbe sopravvissuto. E così ha deciso di prendersi cura di lui fino a quando non sarebbe stato in grado di vivere in modo indipendente nel suo habitat naturale.

Quello che Steven Thibeault non sapeva era che l’animale sarebbe stato grato a vita all’uomo che lo aveva salvato. Ogni sera si presentava davanti alla sua porta per ringraziarlo a suo modo. E così l’uomo decise di chiamare la papera Cheerio.

Da allora Cheerio vive con la sua famiglia umana, anche se ha amici della stessa specie con cui trascorre le giornate. Ma la sera preferisce tornare a casa dal suo papà umano. Sa fare quello che fanno tutte le anatre, ma ogni giorno sa dove andare.

Fonte foto da Instagram di cheeriotheduck

Quando la famiglia è al lavoro sta tutto il giorno fuori. Ma quando tornano a casa la papera è lì. Ha una vita sociale tra i suoi simili, ma alla fine del giorno sceglie sempre il suo papà umano.

Fonte foto da Instagram di cheeriotheduck

Steven ha sempre avuto in mente la possibilità di lasciarlo nel suo habitat naturale, ma finora Cheerio ha contraddetto quel pensiero.