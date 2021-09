Perché le anatre sono state arrestate dalla polizia? Questa è la storia di alcuni animali fuggiaschi, che hanno approfittato dell’assenza della famiglia umana per uscire in strada e metterla “a ferro e fuoco”. Gli agenti chiamati dai cittadini per i disordini creati da questa “banda improvvisata” per calmarle le hanno fatte salire sulla loro auto.

Foto da Facebook della Polizia di Great Bend

Il 4 luglio 2017, Cindy Osiecki che risiede a Great Bend, in Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America, ha ricevuto una chiamata che nessuno di noi vorrebbe mai ricevere. Alcuni membri della sua famiglia si trovavano sotto la custodia degli agenti di polizia, per i disordini creati in strada.

I suoi figli erano salvi. E anche suo marito e così ogni altro parente che cammina su due piedi e parla. A finire nei guai erano state le sue quattro anatre, che erano scappate approfittando del fatto che non c’era nessuno a controllarle. Hanno voluto vivere un’avventura che però si è conclusa con un fermo degli agenti di polizia.

Durante le vacanze per il giorno dell’Indipendenza, festa molto sentita negli Stati Uniti, gli uccelli ne hanno approfittato per scappare. Dovevano star via poco e non andare troppo lontano, ma il quartetto appena ha assaporato la libertà è riuscito ad arrivare fino a un chilometro dalla propria abitazione.

Gli animali sono arrivati davanti a un minimarket e hanno conquistato con le loro splendide piume bianche tutti i clienti, che hanno anche dato loro qualcosa da mangiare. Kat, uno dei dipendenti, ha chiamato la polizia, perché credeva non sarebbero mai più andate via. E gli agenti sono prontamente intervenuti.

Foto da Facebook della Polizia di Great Bend

Anatre arrestate dalla polizia: com’è andata a finire la loro fuga?

Gli agenti non hanno avuto vita facile con queste quattro bricconcelle. All’inizio hanno iniziato a scappare via, ma poi si sono arrese di fronte ai poliziotti che avevano tutta l’intenzione di fermarle.

Foto da Facebook della Polizia di Great Bend

Erano inseguiti da uno dei poliziotti. Li stavano inseguendo intorno alla macchina. Ho pensato che fosse piuttosto divertente, ad essere onesti.

Questo il racconto di Kat. La polizia ha poi riportato gli anatroccoli a casa.

