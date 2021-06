Ancora rabbia a Menfi, dove sette cuccioli sono stati gettati per strada, ancora troppo piccoli per aprire gli occhi e badare a se stessi. Qualcuno che non voleva prendersi cura di loro, ha deciso di condannarli ad un atroce destino, proprio come è successo anche alla piccola Hola.

Anche per loro, sono intervenute le meravigliose volontarie dell’associazione Oasi Ohana. Abbiamo avuto modo di conoscerle con la storia della cagnolina gettata dall’auto in corsa.

Credit: Oasi Ohana

Sette cuccioli appena nati buttati in strada a Menfi. Ho il cuore spezzato in due, non posso più vedere queste scene! Non può più andare avanti così… sono veramente al limite, siamo circondati da mostri. Non si può più vivere una quotidianità del genere.

Quello che mi sono ritrovata davanti è stato agghiacciante. Cuccioli sparpagliati in strada in ogni angolo, non finivano più. Prima ne ho visti tre, poi cercando tra le erbacce ne ho trovati altri quattro. Sembravano morti.

Sulla pagina Oasi Ohana le volontarie hanno poi spiegato di aver chiamato un’altra associazione e di essersi divise i cuccioli con altri soccorritori. Adesso li stanno allattando e si stanno prendendo cura di loro notte e giorno.

Credit: Oasi Ohana

Un maschietto e una femminuccia sono rimasti con Oasi Ohana e sembrano migliorare. La sorellina è quella con più appetito. Il maschietto, purtroppo, era quello ridotto peggio, a causa delle mosche che lo stavano divorando.

Aggiornamento cuccioli abbandonati a Menfi. La femminuccia continua a mangiare tranquillamente e non desta preoccupazioni. Il maschietto insomma… mangia pochino. Purtroppo era quello rimasto più senza riparo, sotto al sole e pieno di mosche. Speriamo bene ❤.

Credit: Oasi Ohana

Un gesto codardo che arriva da Menfi, stesso posto in cui un altro mostro ha lanciato la povera Hola da un’auto in corsa. Oggi, dopo giorni di sofferenze e duri ostacoli, la cagnolina sta bene ed è pronta per essere adottata insieme alla sua amica Micia. E questo solo grazie alle meravigliose volontarie dell’Oasi Ohana.