Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione Civile: “non abbandonate i cani” Coronavirus e animali domestici. Interviene sull'argomento, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrell: "voglio fare un appello".

Ogni giorno, alle ore 18, la Protezione Civile, durante una conferenza stampa, comunica i dati aggiornati dell’emergenza sanitaria coronavirus. Durante l’ultima, quella di ieri 19 marzo, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha voluto affrontare l’argomento animali. Con le sue parole ha voluto lanciare un appello, rivolto a tutti gli italiani:

“Voglio concludere con un appello. Ci sono giunte diverse segnalazioni di abbandono di animali domestici, in particolar modo di cani e questa è una cosa assolutamente deprecabile, perché in nessun modo esiste ed è stata dimostrata, la possibilità di diffusione del contagio tra gli animali, tra i cani e le persone. Sappiamo che il coronavirus esiste anche nei cani, però non è questa la ragione per cui si debbano abbandonare questi animali”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato più volte la mancanza di prove che un animale possa contrarre il coronavirus e possa poi trasmetterlo all’uomo. Né tantomeno ci sono prove che un uomo possa trasmettere il coronavirus ad un cane.

Naturalmente bisogna rispettare le principali regole per evitare il contagio:

È possibile curare la cute dei propri amici a quattro zampe, con prodotti a base di clorexidina. È molto importante, di rientro a casa dopo essere usciti a passeggio, lavare le mani per almeno 60 secondi con acqua e sapone. Evitare di baciare il cane e munirsi sempre del documento di autocertificazione, per gli spostamenti di necessità legati all’animale domestico.

È consentito scendere a fare passeggiate con il proprio cane, da soli, mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone. È consigliabile rimandare gli appuntamenti dal veterinario, se non sono urgenti. In caso si ha bisogno di recarsi all’ambulatorio, telefonare prima al proprio veterinario e prendere un appuntamento.

