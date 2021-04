Un giorno un gruppo di soccorritori è stato chiamato per un intervento urgente. Una persona al telefono era preoccupata per uno strano animale misterioso intrappolato sull’albero vicino a casa sua. Sembrava non potersi muovere da quel posto. E il residente non riusciva a identificare cosa fosse. Quando hanno scoperto cos’era, tutti sono scoppiati a ridere.

Fonte Pixabay

I soccorritori della Società di Cracovia per la protezione degli animali in Polonia si sono precipitati sul posto quando hanno ricevuto una chiamata di un membro del gruppo che parlava di una situazione disperata. Non potevano far altro che correre.

Su un albero vicino alla casa di chi chiamava c’era un animale bisognoso d’aiuto. Da almeno due giorni non si muoveva. E non si riusciva a capire cosa fosse. Forse una lucertola? I soccorritori erano abituati a salvataggi estremi, ma questo li ha battuti tutti.

Nonostante avessero qualche dubbio, i volontari della Società di Cracovia per la protezione degli animali hanno raggiunto il posto indicato dalla persona nel telefono. Ed effettivamente su un albero hanno visto qualcosa di strano. Anche loro da sotto non riuscivano a capire cosa fosse, ma era immobile.

Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" – relacjonuje inspektor Adam.- Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej… Posted by KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami on Tuesday, April 13, 2021 Fonte Facebook KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

I soccorritori giunti sul posto hanno scritto che una strana creatura marrone era seduta su un ramo. Era seduta e non si muoveva, proprio come aveva detto la persona al telefono. La pelle era scura e brillava al sole. Il poverino non aveva ne gambe… ne testa? Qui si sono accorti che non si trattava di un animale.

L’animale misterioso intrappolato sull’albero era un croissant

Avvicinandosi hanno scoperto che non era un rettile o un altro animale. Era una brioche. E i soccorritori non hanno potuto far niente per quel povero pasticcino, nemmeno mangiarlo.

Alla fine si sono fatti tutti una grassa risata. Sicuramente la persona che li ha chiamati era in buona fede, ma hai mai letto una storia di salvataggio così assurda?