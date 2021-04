Per tutta la vita ha vissuto in strada e dopo il salvataggio, ha sviluppato una paura per gli spazi chiusi: “C’era un solo modo per fargli superare quegli ostacoli mentali”

Per tutta la vita, il cane Willie ha vissuto per strada, lottando ogni giorno per cercare quel poco cibo necessario a tenerlo in vita. Quando un giorno è stato salvato, si è ritrovato a dover tener testa alla paura degli spazi chiusi.

Credit: The Dodo/YouTube

Dopo che i volontari hanno raccontato la sua storia, una donna si è fatta avanti e si è offerta di prenderlo in affidamento. Era certa che grazie al suo pit bull Carlo, Willie sarebbe riuscito a superare i suoi ostacoli mentali.

Durante i primi giorni nella nuova casa adottiva, Willie si è mostrato molto spaventato. Non aveva idea di come usare le scale e non sapeva di non poter fare i bisogni in casa. Aveva paura delle porte e voleva solo stare all’aria aperta. Fortunatamente la sua voglia di giocare con Carlo, con il tempo ha avuto la meglio.

Credit: The Dodo/YouTube

Carlo è sempre stato un cane attento alle regole di casa e vedere il comportamento di Willie, inizialmente lo confondeva. Per un mese intero, ha cercato di instaurare un rapporto con il nuovo arrivato, senza riuscirci.

Alla fine, Willie ha iniziato a capire come comportarsi. Forse perché aveva studiato gli atteggiamenti del suo amico a quattro zampe e aveva capito di essere al sicuro. A poco a poco, si è abituato alle macchine, ad uscire per fare i bisogni e alle porte di casa. Da quel momento, Carlo si è assicurato che diventasse un animale domestico modello proprio come lui!

La nuova vita del cane Willie

Oggi, grazie al suo speciale amico peloso, Willie è un altro cane. Non trema più per la paura, ha capito di poter dormire su un divano e permette agli esseri umani di accarezzarlo.

Credit: The Dodo/YouTube

Qualche settimana dopo i suoi progressi, il cucciolone è stato adottato dai vicini della donna. Una famiglia meravigliosa che ogni giorno si prende cura di lui e che lo lascia andare a giocare con suo fratello Carlo ogni volta che vuole!

La storia di Willie ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza e che con la pazienza e l’amore si può superare qualsiasi ostacolo!