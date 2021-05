Come c'è finito in quel guaio immenso?

Un povero animale incastrato in un contenitore si trovava in difficoltà. Chissà da quanto tempo si trovava in quelle condizioni che hanno seriamente messo a rischio la sua vita. Non poteva bere, mangiare e l’aria da respirare sarebbe presto finita all’interno di quel barattolo. Per fortuna è intervenuto qualcuno ad aiutarlo appena in tempo.

Un lupo rachitico è stato strappato dal respiro della morte da un gruppo di fotografi dilettenti, che lo hanno visto e immediatamente segnalato il caso alle autorità. Vagava chissà da quanto tempo con la testa conficcata in un contenitore di plastica.

L’animale in difficoltà si trovava nei pressi di un lago a Nagpur, in India. Il gruppo si trovava in escursione per documentare uccelli e lupi indiani in via di estinzione a causa delle attività umane che ne stanno distruggendo l’habitat. E ha finito per salvarne uno.

Tanay Panpalia, un contabile di 26 anni di Nagpur, era con i suoi amici a scattare le foto quando ha visto alcuni esemplari. Tra loro un giovane lupo allo stremo delle forze, debole, con la testa bloccata.

Ha capito che doveva intervenire. Forse da settimane era in quelle condizioni: era così magro. Hanno deciso di seguire le orme, facendo molta attenzione e avvertendo il dipartimento forestale di Nagpur per chiedere aiuto agli specialisti.

I soccorsi arrivano subito per aiutare l’animale incastrato in un contenitore

Una squadra di soccorso è apparsa sulla scena è prontamente intervenuta per aiutare il povero animale.

Era un contenitore di plastica, che viene spesso utilizzato dagli abitanti dei villaggi locali come articolo domestico per conservare il cibo. Gli abitanti del villaggio gettano contenitori inutilizzati ovunque, causando tali disavventure con gli animali selvatici.

Probabilmente il lupo aveva infilato la testa nel contenitore in cerca di cibo rimanendo intrappolato. Ora è di nuovo libero.