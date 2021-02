Bambina di 11 anni azzannata da un cane lupo: trasportata in ospedale in gravi condizioni

Cane lupo azzanna una bambina di 11 anni alla trachea: ricoverata in gravi condizioni

La vicenda è accaduta nel comune di Cannole, in provincia di Lecce. Una bambina di 11 anni è stata aggredita da un cane lupo cecoslovacco e ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi.

Secondo le notizie riportate, la ragazzina si trovava con la famiglia, in una casa di campagna di un amico, proprietario dell’animale. Improvvisamente, mentre giocava con una sua coetanea, il cane lupo si è avventato verso di lei e l’ha azzannata. Immediato il trasporto in codice rosso presso la struttura sanitaria, dove la bambina di 11 anni è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per la ricostruzione della trachea e della laringe.

Credit: pixabay.com

Bambina di 11 anni aggredita da un cane lupo: l’intervento delle autorità

Sul posto, sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e un veterinario dell’Asl di Lecce. Come è previsto dal protocollo in casi come questo.

Credit: pixabay.com

La notizia è arrivata anche davanti all’autorità giudiziaria. E adesso, chi di competenza sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e capire cos’abbia portato il cane lupo ad aggredire l’undicenne. La bambina stava giocando con la figlia del proprietario del cane, quando è avvenuto il dramma. L’animale l’ha azzannata alla trachea, riducendola in gravi condizioni.

Sottoposta ad un intervento chirurgico

Dopo il trasporto in ospedale, il team di dottori ha deciso di operare la piccola, nel tentativo di salvarle la vita. Adesso si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi.

Credit: pixabay.com

I medici della struttura sanitaria hanno scelto di tenere la sua prognosi riservata. Non si hanno ancora nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni di salute della bambina dopo l’intervento. Nessuna informazione nemmeno riguardo le indagini delle forze dell’ordine e le eventuali decisioni nei confronti del cane lupo cecoslovacco o sulle responsabilità dei presenti.

Notizia in fase di aggiornamento.