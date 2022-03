Non lascerà il paese invaso dai soldati della Russia Andrea Cisternino, per continuare a prendersi cura degli animali randagi in Ucraina che ha salvato attraverso Italia Animal Rescue. Senza di lui morirebbero di fame, quindi è disposto a rischiare la sua stessa vita pur di difendere più di 400 animali salvati vicino alla capitale Kiev.

Per qualche giorno si è temuto per la vita di Andrea Cisternino: si pensava fosse tra i dispersi dopo che l’esercito russo, per ordine di Putin, ha invaso l’Ucraina.

Lui da tempo si trova a Kiev, capitale dello stato dal quale già un milione di persone sarebbe scappato per sfuggire ai bombardamenti. Qui è titolare di un rifugio di Italia Animal Rescue. E al momento resterà al suo posto.

Andrea Cisternino ha voluto rassicurare il suo nutrito seguito sui social, sottolineando che la situazione è drammatica, ma lui non può lasciare Kiev. Deve prendersi cura di più di 400 animali che ha salvato.

Morirò qui per i miei animali… devo pensare a salvare un rifugio per animali e i suoi 400 ospiti che meritano di essere protetti ad ogni costo.

Queste le sue parole su Facebook.

Italia Animal Rescue, il rifugio per animali randagi in Ucraina: il fondatore non se ne va

Nei suoi post su Facebook si possono non solo vedere gli animali che ha messo in salvo, ma anche foto e video degli aerei dell’esercito russo che passano sopra il suo rifugio nelle campagne fuori da Kiev.

La situazione non è facile. Perché spesso la corrente va via e le comunicazioni sono interrotto. Lui non si aspettava tutto questo. E per la prima volta nella sua vita, come ha raccontato l’ex fotografo di moda italiano sposato con una donna ucraina, ha scoperto l’odore della polvere da sparo.