Per fortuna li hanno tratti in salvo

Questa è la storia di tantissimi animali sopravvissuti in condizioni disumane. Abitavano tutti all’interno della casa di una donna anziana, una famiglia che non si occupava assolutamente di loro e li lasciava vivere nei loro escrementi. Chissà quanti non ce l’hanno fatta e sono morti tra mille tormenti prima che qualcuno andasse a salvarli.

Questa terribile storia ci arriva dal Brasile. 80 cani sono stati trovati in condizioni davvero devastanti. E nessun animale merita una vita di questo tipo. Domenica 23 giugno, dopo una segnalazione da parte di alcuni membri della comunità, i rappresentanti del Coordinamento del Welfare Municipale hanno fatto visita a una casa nel quartiere di Jardim California, a sud di Ribeirão Preto a San Paolo.

Avevano seri sospetti che molti animali fossero in condizioni deplorevoli. La Polizia Militare li ha accompagnati e alla porta ha aperto una donna di 80 anni con la figlia, che non li hanno fatto entrare. Ma loro avevano un mandato e una volta varcata quella soglia non potevano credere ai loro occhi.

Fuori si potevano vedere gli animali, pensavamo fossero circa 30 cani. Abbiamo preso le gabbie per portarli via, ma quando siamo entrati la situazione era orribile.

In tutto hanno portato in salvo 80 animali dando la priorità a cuccioli e cagnoline incinte. Li hanno portati in una clinica veterinaria, mentre alcuni sono stati affidati a diversi vicini di casa. Si stimano 120 animali tra cani e gatti trattati davvero malissimo.

Animali sopravvissuti in condizioni disumane: le donne saranno indagate

I volontari hanno detto che alcuni vicini avevano sporto denuncia più di un anno prima. Ma fino ad allora le autorità non avevano fatto nulla e il numero degli animali è cresciuto notevolmente e le condizioni di vita sono lentamente peggiorate.

Escrementi ovunque dentro e fuori casa e una piscina dove c’era un cucciolo senza vita. I vicini hanno fatto di tutto per aiutare gatti e cani maltrattati, partecipando al salvataggio e adottandoli dopo.