Ci sono delle storie che colpiscono al cuore per la loro spontaneità e la loro genuinità, come quella che ti raccontiamo oggi. Protagonista una donna anziana che condivide il pane con il vicino di casa. Era uscita per andare a fare la spesa e sulla strada del ritorno ha incontrato il suo amico peloso, con il quale ha deciso di improvvisare una merenda in mezzo alla strada.

Fonte foto da video Tiktok di marcelaaguirre06

L’utente di TikTok Marcela Aguirre Aguilera vive a Santiago, in Cile. A maggio scorso ha realizzato un video in strada in cui una donna di nome Julita è protagonista insieme a un cucciolo di cane. Poi lo ha condiviso sui social network ed è diventato in breve tempo virale.

Marcela ha avuto la prontezza di riflessi e l’opportunità di immortalare per sempre la scena di una simpatica nonnina che decide di condividere il pane che ha appena comprato insieme al suo amico peloso. Con il quale pare avere un certo feeling, anche se vive nella casa accanto e non con lei.

Julita è uscita di casa per fare la spesa, come fa ogni giorno. E pare che ogni giorno si fermi di fronte alla casa del vicino per dare un pezzo del pane appena acquistato al piccolo peloso che la attende dietro la recinzione: lo sa che deve passare di lì.

Il cucciolo aspetta la donna davanti al cancello scodinzolando. È il loro momento di complicità, da vivere insieme, lontano da tutto e da tutti, come due vecchi amici che si ritrovano sempre allo stesso posto per vedersi e fare due chiacchiere.

Fonte foto da video Tiktok di marcelaaguirre06

Anziana condivide il pane con il cane. il video più bello che vedrai oggi

Ho dovuto renderlo pubblico…

Questa la didascalia che accompagna il video che Marcela ha realizzato e per fortuna ha deciso di condividere sui social.

Fonte foto da video Tiktok di marcelaaguirre06

Di sicuro il video più bello che vedrai oggi.