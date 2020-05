Anziana coppia adotta un cucciolo di giaguaro Coppia di anziani signori cresce e alleva un cucciolo di giaguaro: oggi sono una famiglia felice

La coppia di anziani signori protagonisti di questa storia hanno compiuto una vera e proprio impresa. Allevare come animale domestico un animale nato come selvatico non è facile. Loro hanno adottato un cucciolo di giaguaro che adesso fa parte di una famiglia che più felice non potrebbe essere.

Questa incredibile storia ci arriva dalla regione di Peten, in Guatemala. La coppia di anziani signori ha trovato l’animale da solo quando era solo un cucciolo.

Senza la sua mamma non sarebbe assolutamente sopravvissuto ed è per questo motivo che hanno deciso di intervenire e di aiutarlo. Il giaguaro nero è diventato parte integrante della loro famiglia.

Oggi il giaguaro non è più un cucciolo, ma è diventato un esemplare adulto, che però non ha mai dato problemi alla coppia. E’ dolce e tenero con l’anziana coppia come quando era un cucciolo e fa parte di una famiglia che è assolutamente felice.

Pareja de ancianos mayas de la regiòn del Petén, con un hermoso Jaguar negro que han criado desde que era un cachorro. Gepostet von El Vocero de Campeche am Montag, 11. Februar 2019

E che non potrebbe desiderare altro. Loro vivono per il piccolo giaguaro e il giaguaro vive per loro: non potrebbe esserci storia d’amore più bella.

I giaguari neri possono arrivare a pesare fino a 130 chili. Nutrirli non è facile. Ma gli anziani signori non gli hanno mai fatto mancare nulla. Soprattutto l’amore e infatti lui è sereno e pacifico al loro fianco. E’ stato un bene che sia stato trovato da loro, visto che si tratta di un animale in via d’estinzione per colpa della caccia per ottenere pelle, denti e ossa usati per creare gioielli, medicine secondo la tradizione cinese e capi di abbigliamento.

Prendersi cura di un animale selvatico non è facile. Ma la storia di questa anziana coppia di coniugi ci dimostra che nulla è impossibile.

E ci dimostra che tutti dobbiamo prenderci cura degli animali e della natura che rischiano di scomparire per sempre a causa dell’uomo.