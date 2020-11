C’è un gatto nella casa abbandonata che vive da solo e al quale nessuno pensa. A eccezione di un signore anziano, che ogni giorno esce di casa, lo raggiunge e gli dà da mangiare. E già che c’è gli fa anche qualche coccola. Il video del suo gesto, immortalato da un utente sui social, sta facendo il giro del mondo.

Il video, che è stato pubblicato su TikTok ed è diventato subito virale, ci arriva dalle Isole Canarie, in Spagna.

Il protagonista del racconto è un anziano signore che cammina a fatica e ha bisogno di un supporto per muovere i suoi passi. Ma questo non lo trattiene dal compiere ogni giorno la sua missione.

Quotidianamente, infatti, questo uomo dal cuore d’oro si reca in una casa abbandonata dove vive un micio che non ha famiglia. E gli dà da mangiare.

L’uomo non si è voltato dall’altra parte quando ha scoperto l’esistenza di questo povero animale abbandonato. E ha fatto in modo di essere d’aiuto a quella creatura.

A quanto pare la gattina non ha nessuno che si prenda cura di lei al mondo. E non ha nessuno che possa darle qualcosa da mangiare. Però c’è un uomo che arriva da lontano per darle un piccolo aiuto.

L’anziano sa che se non ci fosse lui, probabilmente la gatta nera potrebbe morire di fame.

Fonte Pixabay

Il gatto nella casa abbandonata può contare su un grande amico

Riesce a malapena a muoversi e cammina ogni giorno da molto lontano per nutrire un gattino randagio.

Questo il commento che su TikTok accompagna il video che mostra il signore intenzionato ad aiutare questa gattina che è davvero molto sfortunata perché non ha una famiglia.

Fonte Youtube Súper Gatunos

L’anziano signore non riesce nemmeno a chinarsi, ma non abbandonerà mai il suo amico peloso.