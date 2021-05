Un giovane stava camminando per strada quando all’improvviso si è imbattuto in una scena che ha dovuto per forza immortalare. Nella via c’era una famiglia affiatata: l’anziano passeggia con i cani trasportandoli in carrozzina, perché altrimenti non avrebbero potuto andare a spasso. In breve tempo la sua storia è diventata virale.

Fonte Pixabay

William Herbert vive a Guaratuba, un comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione Metropolitana de Curitiba e della microregione di Paranaguá. Un giorno per strada si è imbattuto in una scena che non ha potuto non raccontare.

Stava camminando quando ha incontrato un anziano signore, intento a far salire i suoi cuccioli in una carrozzina. In un’intervista ad Amo Meu Pet, il ragazzo ha raccontato l’emozione provata nell’assistere a un’esperienza del genere.

Il giovane William si è fermato per godersi la scena dello sconosciuto che ha dimostrato a tutti quanti quanto amore prova per i suoi animali domestici. Dai quali non vuole mai separarsi per nessuna ragione al mondo.

Ho pensato che il suo atteggiamento fosse molto bello, sono rimasto sorpreso e commosso. Così tanti cattivi atteggiamenti che vediamo là fuori oggi, come l’abuso e l’abbandono, vedere questa scena si commuove davvero!

Anziano passeggia con i cani: una scena davvero molto toccante

Il ragazzo, commosso dalla scena, ha deciso di lanciare un messaggio per sensibilizzare tutto sull’importante tema del rispetto per gli animali:

Chi si aspetta che tu sia felice quando torni a casa dal lavoro stanco? Chiunque sgridi, ti ama ancora? I cani ci rispettano e ci amano incondizionatamente, indipendentemente da chi siamo, cosa facciamo … Perché non restituire lo stesso?

Il video della scena adorabile è stato condiviso ovunque in rete ottenendo migliaia di reazioni e di commenti di persone toccate nel più profondo del proprio cuore. Che sostengono come nel mondo ci sia bisogno di persone così.