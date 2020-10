Cani rimasti soli e orfani dopo che il proprietario è morto all’improvviso, lasciando i due cuccioli senza una famiglia. Un vicino di casa dell’uomo venuto a mancare ha lanciato un appello, che speriamo non cada nel vuoto, per salvare i due poveri cuccioli alla ricerca di una nuova casa.

Betty e Teddy vivevano con Marco, un uomo di 50 anni che è stato trovato morto in casa. Per loro si cerca un’adozione di coppia.

Il 50enne è morto all’improvviso. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato senza vita nella sua casa di piazza Catena, ad Asti. È morto da solo: aveva accanto a se solo i suoi due cani.

Fonte Pixabay

A insospettirsi del suo silenzio, sono stati alcuni amici. Lo cercavano al telefono, ma senza successo. E così hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poter entrare in casa.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, insieme ai soccorritori del 118, per lui non c’era ormai più niente da fare. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Fonte Pixabay

Chi penserà adesso a Betty e Teddy? Orfani del loro amato proprietario, hanno bisogno ora di una famiglia che possa adottarli entrambi. E per fortuna c’è qualcuno che sta facendo tutto il possibile per poterli aiutare.

Fonte Pixabay

Cani rimasti soli e orfani, chi adotterà Betty e Teddy?

Angelo, un vicino di casa di Marco, si sta occupando di Betty e Teddy in questo momento di difficoltà. Ma non potrà tenerli con se per sempre. E allora lancia un appello: qualcuno di buon cuore potrà prendersi cura di entrambi?

#Betty e #Teddy sono i due cani di Marco, trovato morto in casa questa mattina. Si cerca un'adozione di coppia Posted by La voce di Asti on Tuesday, October 20, 2020 Fonte Facebook lavocediasti

Si può contattare anche la figlia, per cercare una casa calda e piena di amore per i due cagnolini. Si chiama Jenny e troverete un suo commento sotto il post Facebook qui sopra.

Dogs love us so much!❤️ Dogs love us so much!❤️(The dog protecting the baby at 1.10 is so cute!) Posted by Daily Mail Animals on Sunday, May 26, 2019 Fonte Facebook Daily Mail Animals

C’è qualcuno dal cuore d’oro che si può fare avanti per adottare i cani insieme e permettere loro di ritornare a vivere felici e sereni nonostante il lutto che portano nel cuore?