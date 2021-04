Apricot il gatto chimera con il suo dolce musetto sta facendo il giro del web. Abbiamo già parlato in passato di questo raro fenomeno che ha come caratteristica quella di avere micini con il muso perfettamente diviso a metà, con aspetto decisamente diverso. Il povero piccolo è un orfano in cerca di una casa per sempre e di una famiglia amorevole.

Il muso di questi gatti è come se fondesse quelli di due mici differenti. Apricot, infatti, ha metà muso nero e metà muso biondo. La sua pelliccia ha tonalità differenti nella parte sinistra e nella parte destra del suo volto, per un fenomeno davvero molto raro che gli esperti però conoscono molto bene.

Il micio si trova al Nashville Cat Rescue, nel Tennessee, insieme al fratello Pretzel. Una famiglia li ha trovati soli e sperduti nel cantiere della loro casta che stanno costruendo. La mamma ha partorito al sicuro dentro una stanza, ma poi ha lasciato indietro i due micini e non si è più fatta viva.

I due gattini sono stati poco in gattile, perché presto sono stati affidati a Olive e Pickle, due mamme gatte adottive, che li cresceranno come se fossero cuccioli loro. Subito i volontari sono stati colpiti dall’aspetto di Apricot.

L’aspetto del gatto è dovuto al chimerismo genetico, un raro evento causato dalla presenza in un singolo organismo di cellule con più di un genotipo, in seguito alla fusione di più uova fecondate. La pelliccia di questi animali è colorata nettamente di due nuance differenti.

Chi accoglierà in casa Apricot il gatto chimera?

Appena sarà grande e forte Apricot, così come suo fratello, potrà essere adottato e trovare una casa per sempre. Al momento vive con Kiki, affidataria del Nashville Cat Rescue, che aveva già accolto Pickle e Olive quando erano in stato interessante.

Le due mamme gatto, come ha raccontato la donna, “sono una tale gioia da guardare e i loro bambini sono innegabilmente carini. Si prendono cura dei cuccioli l’una e dell’altra“. Apricot è in ottime mani in attesa della sua famiglia adottiva.