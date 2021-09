Quella del cane Lucky è una storia di sofferenza, ma anche di amore e rinascita. Il cagnolino è stato salvato dal Nucleo Provinciale di Guardie Zoofile Volontarie LNDC di Massa dalle grinfie dei suoi proprietari. Una coppia lo teneva legato alla catena, in deplorevoli condizioni igienico sanitarie, malnutrito e ricoperto di parassiti. Aveva anche perso il pelo in diverse parti del corpo.

Grazie all’intervento degli attivisti, Lucky è stato liberato dalla sua prigione e affidato nelle amorevoli mani di un veterinario. Dopo una prima visita, quest’ultimo ha stabilito le gravi condizioni di salute del cane, dovute alla negligenza della sua famiglia. Da lì, è partita una denuncia nei confronti della coppia, che adesso dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamento nei confronti degli animali.

Per diverse settimane, il cucciolo si è sottoposto a tutte le cure di cui aveva bisogno e con il passare dei giorni, è riuscito ad acquistare peso e a rimettersi in forze. Ma non è soltanto guarito fisicamente, Lucky è riuscito anche ad imparare a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Una cosa non facile, visto ciò che per tutta la vita aveva dovuto subire. E questo solo grazie all’amore e al tempo dei volontari che gli hanno salvato la vita e gli hanno regalato una seconda possibilità di essere felice.

La nuova vita del cane Lucky

Oggi questo cane non riesce a smettere di mostrare la sua personalità dolce ed affettuosa. Ma le belle notizie non finiscono qui! Grazie agli appelli pubblicati sui social dai soccorritori e alle tante persone che hanno condiviso la sua storia, Lucky ha trovato una nuova famiglia! Oggi il suo passato è soltanto un lontano e triste ricordo e trascorre intere giornate a giocare, farsi coccolare e correre libero.

Con la sua storia, i volontari hanno anche voluto sensibilizzare le persone sulle condizioni dei cani tenuti in canile e sull’amore che ognuno di loro può dare ad una famiglia.

