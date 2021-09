Un incredibile salvataggio è stato pubblicato sul web pochi giorni fa. Un gruppo di volontari sono riusciti a salvare la vita di una cagnolina terrorizzata e dei suoi 6 cuccioli. Erano nascosti in posti diversi e ci hanno messo diverse ore per riuscire a prenderli. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Una vicenda che si sarebbe potuta trasformare in tragedia e che ovviamente ha commosso migliaia di persone. In tanti si sono complimentati con loro per ciò che hanno fatto.

Tutto è iniziato in una delle calde giornate estive di quest’anno. I ragazzi di Stray Rescue hanno ricevuto una segnalazione sulla famiglia a quattro zampe ed hanno deciso di andare a controllare.

Le temperature erano davvero elevate e la mamma non riusciva a trovare il cibo necessario. Per questo i volontari sono andati in fretta a vedere, per cercare di aiutarli.

Hanno iniziato a girare per il quartiere di Midwest Waste per trovarli e alla fine, si sono resi conto che erano in una zona dove c’era una parte di giardino e una fogna. La cagnolina era spaventata dagli esseri umani ed aveva nascosto i suoi piccoli in posti diversi.

I volontari per riuscire a trovarli hanno lavorato a lungo. Le loro condizioni erano gravi. Infatti dopo aver catturato la mamma, sono riusciti a prendere tutti i piccoli.

Le condizioni di salute della cagnolina e dei suoi cuccioli

L’intera famiglia a quattro zampe è stata portata nel rifugio locale ed il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che la mamma aveva bisogno di molti trattamenti. La sua strada per la guarigione era lunga e in salita.

Nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta a sopravvivere, ma la cosa certa è che tutti non avevano intenzione di mollare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda è diventata in fretta virale sul web e delle famiglie si sono fatte presto avanti per adottare i piccoli. Inoltre, in molti hanno anche fatto delle donazioni al rifugio per far curare la mamma. Per fortuna anche la cagnolina è guarita in fretta ed adesso è alla ricerca di una casa per sempre.