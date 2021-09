Un’improvvisa perdita ha colpito la famiglia dell’attrice Tori Spelling. Purtroppo il suo amato ed anziano cane Arthur è morto, dopo aver passato 3 anni bellissimi con la sua famiglia umana. Il veterinario, viste le sue condizioni, non è riuscito proprio a fare nulla per salvarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

È stata proprio la star di Beverly Hills 90210 ad informare i suoi follower della perdita. Ha scritto un post straziante sul suo profilo Instagram.

Tori Spelling in passato ha raccontato di aver adottato il cane circa 3 anni fa, nel 2018. Era rimasto da solo dopo l’incendio di Woolsey, in California. I volontari hanno provato a trovare la sua famiglia umana per settimane, ma nessuno si è mai fatto avanti.

Alla fine, l’attrice ed il marito hanno deciso di donargli la casa che probabilmente non aveva mai avuto. Nonostante la sua età avanzata, tutti sono rimasti stupiti dalla sua personalità.

CREDIT: INSTAGRAM

Arthur infatti amava giocare con i bambini e passare del tempo nel giardino a divertirsi. Tutti si erano affezionati a lui proprio per il suo modo di fare. Era diventato un vero e proprio membro della famiglia.

Il messaggio dell’attrice per la morte di piccolo Arthur

Mi spezza il cuore perché abbiamo dovuto dire addio al piccolo Arthur. Sono così grata ai volontari che mi hanno dato il privilegio di essere la sua mamma per sempre. Purtroppo le adozioni dei cani anziani, non sono facili come quelle dei cuccioli. Ma se avete l’opportunità di portare un animale domestico anziano nella vostra abitazione, fatelo. Vi cambierà la vita! Arthur aveva quasi 20 anni quando è morto. Non abbiamo passato molto tempo insieme a lui, ma ho adorato gli anni che abbiamo passato insieme. Ero la sua umana. È stato uno dei più grandi amori della mia vita. Gli ho sempre detto che avrei voluto incontrarlo quando era un cucciolo.

CREDIT: INSTAGRAM