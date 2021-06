Quando ha saputo del povero Cookie disperso sulla strada, l'autista ha pensato subito di fare qualcosa per aiutarlo

La vita di strada è sempre piena di insidie e di pericoli. Ne sa qualcosa il povero Cookie, un cagnolino che, dopo essere scappato da casa sua, si è ritrovato a vagare da solo sulle strade trafficate della Thailandia. Fortunatamente, tra i tanti automobilisti che sfrecciavano affianco a lui, un autista di un autobus ha deciso di fermare il suo mezzo e di aiutarlo.

Non è la prima volta che vi raccontiamo storia di autisti di mezzi pubblici che fanno soste fuori programma pur di salvare la vita a dei poveri animali. La storia dell’autista del tram che aveva fermato il suo mezzo pubblico, pur di aiutare una povera tartaruga ad attraversare i binari, aveva già conquistato il cuore di molti. Oggi, la storia si è ripetuta ma ad essere salvato è stato un dolce cagnolino.

La vicenda è accaduta in Thailandia, in piena estate. Le temperature quel giorno raggiungevano dei picchi insopportabili e quel cucciolo si era ritrovato da solo, sotto al sole, a vagare nel be mezzo di una trafficatissima strada.

Mentre stava svolgendo il suo regolare turno di lavoro, un autista di un autobus ha ricevuto una chiamata dagli uffici della società di trasporti. Gli impiegati lo informavano di prestare attenzione, poiché in un determinato tratto di strada era presente un cane in mezzo alla carreggiata

Mi hanno detto che c’era un cane che poteva essere un pericolo per i mezzi. Ma la prima cosa che ho pensato è stata che, piuttosto, erano i mezzi ad essere un pericolo per l’animale.

Il salvataggio di Cookie

Giunto sul punto di strada indicato, l’autista ha notato tutte le auto che rallentavano e ha capito che era per via del cucciolo. Si è voltato verso i suoi passeggeri e ha chiesto loro di potersi fermare ad aiutarlo. Tutti hanno acconsentito alla bella idea dell’autista.

Non appena ha aperto le portiere, il cucciolo è saltato su, confuso, e si è andato a nascondere sotto ad un sedile in coda all’autobus.

A fine corsa, l’autista è tornato alla rimessa degli autobus e ha rifocillato il cucciolo smarrito. Dopo un po’ di riposo e qualche ricerca, il personale della società di trasporti è riuscito a mettersi in contatto con il proprietario di Cookie. L’uomo era disperato poiché non riusciva a trovare da nessuna parte il suo cagnolino. E sapere che stava bene, per lui è stata una vera e propria boccata di aria fresca.

Dopo i dovuti ringraziamenti all’autista eroe, Cookie e il suo papà sono tornati finalmente a casa.