Chissà che paura in quel periodo in cui sono stati distanti

Questa è una storia che riempie il cuore di gioia. Il cucciolo viene ritrovato dopo 3 mesi di ricerche senza sosta. La sua famiglia umana lo ha cercato dappertutto e non si è mai data per vinta, perché sapeva che alla fine lo avrebbe riabbracciato. E così è stato. La donna non riesce a smettere di piangere dalla gioia quando lo incontra.

Nabila Mohamed è una giovane donna argentina che ha pianto dalla disperazione quando ha perso ogni traccia del suo cucciolo, un cane di nome Congo. Non sapeva che fine avesse fatto. All’improvviso è sparito nel nulla, ma la famiglia non ha mai perso di vista l’obiettivo: ritrovare il dolce cagnolina.

Quando ha perso Congo Nabila ha continuato a cercarlo, chiedendo aiuto ovunque per poter fare in modo che il cane potesse tornare a casa. Mai perdere le speranze e la mamma umana del cucciolo ha fatto bene, perché il lieto fine a un certo punto è arrivato.

Dopo 102 giorni di ricerche, Nabila Mohamed ha potuto coronare il suo più grande desiderio, rivedere il suo animale domestico. Tutto merito dei social network ai quali si era rivolta per poter cercare di ritrovare la sua anima gemella.

La giovane donna di Bahia Blanca, in Argentina, ha infatti condiviso prima le notizie sulle ricerche, sperando che qualcuno potesse contribuire a ritrovare Congo. E poi quando è arrivato il lieto fine ha deciso di dare la buona novella a tutti quanti, mostrando una foto della reunion. Un incontro davvero molto tenero.

Cucciolo ritrovato dopo 3 mesi, le reunion è da brividi

Dopo tre mesi persi, questa è la reunion.

Una semplice frase accompagnata da uno scatto che rende bene l’idea di quanto siano entrambi felici, il cane e la donna.

Nabila non solo ha reso nota la notizia ai suoi cari ma lo ha annunciato a gran voce sui social network.