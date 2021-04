Questa è una storia davvero commovente che ci arriva dal Brasile. Il racconto di un salvataggio dell’ultimo minuto per un povero cucciolo che era stato condannato a morte. Autista Uber salva il cane che sta per essere soppresso. Apprendendo dalla sua proprietaria che la sua fine era vicina, ha fatto tutto quello che poteva per evitare il peggio.

Fonte Pixabay

Emerson Lima vive a Rio de Janeiro, dove lavora come autista di Uber. Sui social ha raccontato una storia incredibile ed emozionante che gli è capitata mentre lavorava per le strade della capitale brasiliana.

L’autista tramite l’app ha ricevuto la richiesta di un passaggio da Pavuna, una zona ad alto rischio. La donna ha chiesto a Emerson Lima se poteva portare anche una cagnolina tranquilla: quando l’ha vista era davvero grande, ma buona.

Durante il tragitto la donna si è fermata a fare bancomat. La proprietaria del cane era sempre al telefono: si diceva determinata a fare quello che stava facendo e non avrebbe mai cambiato idea. Parlando con la sorella, ha detto che avrebbe portato il cane dal veterinario per essere soppresso.

Emerson Lima non poteva credere alle sue orecchie. Pare che il cane soffrisse di una malattia grave e lei non aveva i soldi per pagare operazione ed esami. Poteva fare una raccolta, ma non ne aveva voglia. Preferiva uccidere il suo cane.

Autista di Uber salva il cane, offrendosi di prendersi cura di lui

Emerson Lima non ha esitato e ha chiesto alla donna se poteva avere il cane. Lei non era convinta, ma alla fine ha accettato. Non ha nemmeno salutato il suo cucciolo, che l’uom oha chiamato Vida.

Emerson Lima ha chiesto aiuto a un’amica che ama i cani: l’hanno portata dal veterinario, aveva un nodulo di 2 centimetri nell’ovaio. L’uomo ha pagato tutto senza battere ciglio, preparandosi a vivere la sua nuova vita con Vida.