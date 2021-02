Azzannata da due cani randagi: bambina di 7 anni ricoverata in gravi condizioni

Spiacevole episodio in provincia di Caserta: una bambina di 7 anni è stata aggredita da due cani randagi

La vicenda è accaduta in provincia di Caserta, precisamente a San Felice a Cancello. Una bambina di 7 anni stava giocando fuori la sua abitazione, quando due cani randagi si sono avventati verso di lei e l’hanno azzannata al volto e a diverse parti del corpo.

Quando i genitori si sono resi conto di ciò che era accaduto, hanno subito portato la piccola in ospedale. Le sue condizioni, però, sono apparse critiche sin da subito.

Credit: pixabay.com

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, così come non è chiaro cosa possa aver scatenato la rabbia nei due animali e averli portati ad aggredire una bimba che stava giocando vicino la sua casa.

Credit: pixabay.com

Secondo le notizie riportate, i primi ad accorgersi dell’aggressione sono stati alcuni vicini. Dopo aver udito le grida della piccola, hanno cercato di capire cosa stesse succedendo e l’hanno vista a terra, piena di sangue. Subito dopo, anche i genitori sono accorsi da lei e l’hanno trasportata in ospedale nel minore tempo possibile.

La bambina di 7 anni sarà sottoposta ad un intervento chirurgico

I medici, per ora, hanno deciso di tenere la prognosi riservata. Tutto ciò che è reso noto, è che le condizioni della piccola sono piuttosto gravi e che dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per via delle gravi ferite riportate dopo i morsi.

Credit: pixabay.com

Per nuovi aggiornamenti, bisognerà attendere le prossime ore. Non ci ancora notizie nemmeno riguardo i due cani randagi.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. In altre occasione, i bambini sono stati aggrediti anche dai propri cani di famiglia.

La bambina di 7 anni stava giocando fuori la sua abitazione, ma non è ancora noto se abbia potuto in qualche modo infastidire i due cani o se gli animali l’abbiano attaccata senza un motivo.