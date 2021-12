Ba Dun non vuole rimanere solo, ma la sua mamma umana deve correre a scuola per la sua lezione da insegnante: ecco cosa succede alla fine

Il dolce protagonista di questa storia si chiama Ba Dun. È un gatto Munchkin di 1 anno, una razza nota per le sue zampe corte, che risiede nella città di Xi’an, nel nord-ovest della Cina con la sua mamma umana, la signora Wen.

Recentemente è diventato famoso sui social network, dopo che non ha permesso alla sua amica umana di uscire di casa senza di lui. Il micio non voleva rimanere solo per nessun motivo al mondo, ma la signora Wen era in ritardo e doveva correre al lavoro.

Così, alla fine è stata costretta a portarlo a scuola con lei. La lezione insieme al gatto per gli studenti è stata speciale. Le foto e i filmati sono stati pubblicati sul social cinese Douyin e in breve tempo Ba Dun è diventato famoso in tutto il mondo. La vicenda del micio che non vuole separarsi dalla sua mamma umana, ha fatto sorridere milioni di persone.

Per tutto il tempo, durante la lezione, il gatto si è comportato in modo ammirevole. Era come se sapesse che doveva stare in silenzio ed ascoltare anche lui le importanti spiegazioni della persona più importante della sua vita. Lei lo aveva accontentato, permettendogli di andare a scuola e adesso doveva ricambiare il favore.

Il video del gatto Ba Dun

Ba Dun continuava a rannicchiarsi contro la mia gamba e sembrava davvero triste perché voleva che stessi con lui. Ma ero in ritardo per la mia classe. Non potevo sopportare di deluderlo, così l’ho portato in classe con me.

Era davvero bravo e non emetteva alcun suono. Non sapevo però che i miei studenti avessero ripreso la scena. L’ho scoperto attraverso i social network, qualche ora dopo la fine della lezione.

Ba Dun significa “Otto pasti” e la sua mamma umana ha raccontato che ha deciso di chiamarlo così per via del suo appetito insaziabile.