LL Cool J è il nome del gatto grigio che vedete nelle foto. Ha 14 anni e lo scorso maggio è stato portato al rifugio Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control , nel Maryland (Stati Uniti).

Era ormai troppo anziano e la sua famiglia non voleva più occuparsi di lui. Così, il personale del rifugio gli ha garantito un pasto caldo e una cuccia in cui dormire ogni notte, mentre si occupavano di cercargli una casa vera.

Dopo diversi mesi, uno dei ragazzi ha incontrato la persona giusta per lui. LL Cool J è un gatto anziano, ma dentro si sente ancora molto giovane. Ama giocare e coccolare qualsiasi persona che gli si avvicina.

Una donna che viveva in un centro di accoglienza assistita, secondo il soccorritore, era la perfetta metà del gatto.

La Pandemia è stata così dura con i residenti delle strutture di residenza assistita e i loro cari. Non hanno potuto condividere un abbraccio o anche solo un tocco. LL Cool J (ora ribattezzato Raven) è in grado di vivere con questa signora grazie alle politiche sugli animali domestici, che consentono ai residenti di avere un animale domestico vaccinato e ben educato. È una situazione vantaggiosa sia per gli umani che per gli animali domestici più anziani.