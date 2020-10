Baby è rimasto seduto nello stesso punto per giorni, ad aspettare la sua mamma morta in un incidente

A volte la vita sembra farci lo sgambetto e ci ritroviamo davanti a cose che non ci aspettavamo, impotenti e disperati. Questo è proprio quello che è accaduto a Baby, il cucciolo protagonista di questa storia. Dopo che una macchina ha investito la sua mamma, questo cagnolino si è ritrovato da solo, a vagare per le strade.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

Fortunatamente, un buon samaritano che viveva nel quartiere era solito lasciare cibo ed acqua per gli animali randagi. Baby è riuscito a nutrirsi e per tutto il tempo, è rimasto seduto nello stesso punto, probabilmente in attesa che sua madre tornasse a prenderlo.

La storia di quel cagnolino che aspettava la mamma morta, è arrivata alle orecchie dei volontari, che sono subito intervenuti in soccorso del suo cuore ferito.

I ragazzi dopo averlo preso in braccio ed averlo tranquillizzato, lo hanno portato dal veterinario per un controllo. Aveva le pulci e le zecche, ma il suo stato di salute complessivo era buono.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

La prima notte con i volontari, Baby ha mangiato e dormito ripetutamente, cosa che non era riuscito a fare per strada. Dopo aver recuperato le forze, ha finalmente mostrato la sua personalità giocosa e energica.

Non era più solo e sapeva che quelle persone così buone e gentili, gli avevano salvato la vita.

La nuova vita di Baby

Credit: Paws 4 Hope – YouTube

Ha aspettato che la sua mamma tornasse a prenderlo e si è domandato perché non lo facesse, inconsapevole del fatto che avesse perso la vita. Se i volontari non fossero intervenuti in suo soccorso, forse Baby sarebbe ancora seduto in quel punto, ad aspettare. Perché i cani sono fedeli alle persone che amano e le mettono al primo posto, sempre, anche se questo vuol dire mettere a rischio la propria vita.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

Oggi Baby ha trovato una casa amorevole e delle persone che si prendono quotidianamente cura di lui. È felice e questo è tutto ciò che conta.