Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Baekgu, perché è un grande esempio del perché chiamiamo i cani i migliori amici dell’uomo. Il cucciolo ha ricevuto un titolo ufficiale di eroe dalle autorità sudcoreane dopo aver salvato la vita alla sua proprietaria di 90 anni, che soffre di demenza.

Credit: K-pop in Nepal 케이밥 인 네팔Facebook

Se non fosse stato per lui, la donna forse non sarebbe mai sopravvissuta al suo calvario.

Tutto è iniziato lo scorso 25 agosto 2021, quando la novantenne è scomparsa. I filmati di una fattoria vicina, hanno mostrato la donna mentre lasciava il suo villaggio con il suo cagnolino bianco al suo fianco.

Alla fine, dopo 40 ore di ricerca, la signora è stata trovata in una risaia a circa 2 chilometri da casa sua. Era crollata in una zona umida, nascosta alla vista.

Credit: K-pop in Nepal 케이밥 인 네팔Facebook

Secondo le autorità, che hanno diffuso quanto accaduto, il cagnolino Baekgu l’ha tenuta al sicuro e al caldo per tutto il tempo. È rimasto accanto a lei, mantenendo la sua temperatura corporea alta quando il clima si è fatto più freddo ed ha iniziato a manifestare sintomi di ipotermia.

Il drone utilizzato nelle ricerche, ha rilevato il calore corporeo di Baekgu nella risaia. Dopo il salvataggio, la novantenne è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno fornito tutte le cure di cui aveva bisogno.

Il cagnolino Baekgu acclamato come un eroe

Credit: K-pop in Nepal 케이밥 인 네팔Facebook

Dopo che la storia ha fatto il giro del mondo attraverso i social network, Baekgu ha ricevuto la nomina di primo cane da salvataggio onorario della Corea del Sud. Una bellissima cerimonia ufficiale, che lo ha visto premiato con una ghirlanda di fiori e una torta. Il governatore Yang Seung-jo, presente alla cerimonia, ha dichiarato:

In un momento difficile a causa del Covid-19, Baekgu ha compiuto un miracolo incredibile e ha commosso tutti.

